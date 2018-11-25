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ЄС висловився з приводу подій у Керченській протоці

Європейський Союз закликає РФ поновити вільне пересування судів Керченською протокою та дотримуватися максимальної стриманості для негайної деескалації ситуації в Азовському морі.


Про це йдеться у заяві, яка розповсюджена ввечері 25 листопада речником Євросоюзу, повідомляє Укрінформ.

«Напруга в Азовському морі та у Керченській протоці сьогодні небезпечно зросла після інциденту, який стався цього ранку між російським та українським військовими суднами, коли останні намагалися пройти через Керченську протоку, а також після дій, які були здійснені після цього, включаючи закриття російською владою Керченської протоки для сполучення та повідомлення про затримання українських суден та їх обстріл. Ми очікуємо, що Росія поновить свободу проходження через Керченську протоку та закликаємо всіх діяти з максимальною витримкою для того, щоб негайно досягти деескалації ситуації», - йдеться у заяві речника ЄС.

При цьому наводяться слова Високого представника ЄС Федеріки Могеріні, сказані нею під час нещодавніх слухань у Європейському парламенті. Вона, зокрема, наголосила, що події в Азовському морі є демонстрацією того, як нестабільність і напруга зростають там, де не поважаються базові правила міжнародних відносин.

«Будівництво Керченського мосту відбулося без згоди України та є ще одним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Воно призвело, паралельно з мілітаризацією Азовського моря, до більш жорсткого контролю морського руху у протоці. Європейський Союз очікує, що Росія припинить такі перевірки», - йдеться у документі.

Євросоюз ще раз нагадав, що не визнає і не визнає у майбутньому незаконну анексію Росією Кримського півострова.


"ОБКОМ"

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25 Ноября 2018 23:18

 

 

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