НАТО закликає РФ припинити порушувати міжнародне право

НАТО уважно спостерігає за ситуацією в Азовському морі і Керченській протоці і знаходиться на зв'язку з українською владою.

Про це говориться у заяві прес-секретаря НАТО, повідомляє Прямий.

«НАТО уважно спостерігає за ситуацією в Азовському морі і Керченській протоці і знаходиться на зв'язку з українською владою. Ми закликаємо до стриманості і деескалації.

НАТО повністю підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність, включаючи права на навігацію в її територіальних водах.

Ми закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі відповідно до міжнародного права», - говориться у повідомленні.