Порошенко підтримує рішення про запровадження воєнного стану

Президент Петро Порошенко підтримав пропозицію Воєнного кабінету щодо запровадження воєнного стану й винести його на розгляд Ради національної безпеки оборони та звернутися до Верховної Ради.

Про це він оголосив на засіданні РНБО, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відповідно до Конституції приймаю рішення підтримати пропозицію Воєнного кабінету, винести на засідання РНБО відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради України», - сказав Порошенко.