РНБО рекомендує ввести воєнний стан: Верховну Раду скликають на екстрене засідання

У ході засідання Ради національної безпеки та оборони України прийнято рішення про введення воєнного стану в Україні. Відповідне рішення було прийнято через дії Російської Федерації в Азовському морі.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, військовий стан пропонується ввести строком на 60 днів, повідомляє РБК-Україна.

За словами глави держави Петра Порошенка, Верховна Рада вже завтра збереться на засідання для прийняття рішення про введення воєнного стану. Порошенко також зазначив, що всі відповідні консультації зі спікером парламенту Андрієм Парубієм вже проведені.

Відзначимо, згідно з законом України «Про правовий режим воєнного стану» він може бути введений як на всій території країни, так і в окремих областях.

Таким чином, РНБО рекомендує президенту України Петру Порошенко ввести воєнний стан в Україні. Тепер Порошенко повинен передати відповідний указ на розгляд Верховній раді. Рада повинна зібратися на позачергову сесію протягом двох днів і розглянути пропозицію президента.