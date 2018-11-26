 

26 ноября

12:09

Денисова поспілкувалася з російськім омбудсменом, але небагато дізналась про долю полонених українських моряків

12:01

Патріарх Філарет звернувся до російських «братовбивць-нових каїнів»: Бог бачить все і кожного

11:28

Для МВФ головне – реформи. А воєнний стан – то таке

10:39

Продан повернувся до України

09:25

Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо агресії РФ проти України

08:46

Доба ООС: поранено двох українських військових

01:21

На окупованій частині Донбасу спростували заяви російських ЗМІ про «страшні обстріли із боку ЗСУ»

01:09

Позачергове засідання Ради відбудеться вже сьогодні

00:56

РНБО рекомендує ввести воєнний стан: Верховну Раду скликають на екстрене засідання

00:41

Порошенко підтримує рішення про запровадження воєнного стану

25 ноября

23:33

НАТО закликає РФ припинити порушувати міжнародне право

23:25

РНБО України може оголосити воєнний стан

23:18

ЄС висловився з приводу подій у Керченській протоці

22:55

Україна звернулася до Ради безпеки ООН з вимогою скликати засідання

22:39

Поранено шістьох українських моряків

21:39

Порошенко скликав військовий кабінет

21:33

Українські кораблі захоплені росіянами

21:19

Завтра зранку в’їзд до Києва буде закрито для великогабаритного транспорту

21:01

У ВМС ЗС України підтвердили застосування росіянами зброї

20:53

Росіяни атакують українські кораблі, є поранений

17:28

Ситуація у Керченський протоці залишається напруженою: українські кораблі в бойовій готовності

15:45

Авто на «єврономерах» блокують західний кордон

10:37

Прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України

09:26

Доба ООС: загинув один український військовий

24 ноября

12:12

На початку тижня погода різко погіршиться: оголошено штормове попередження

09:44

Звільнено голову Чернівецької ОДА

09:35

Сьогодні День пам'яті жертв голодоморів. Запали свічку

09:12

Доба ООС: двох українських військових поранено

23 ноября

19:51

Передачу Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату скасовано

17:29

Порошенко розповів, навіщо йому мільярд з бюджету і що він хоче отримати за ці гроші

Доба ООС: поранено двох українських військових

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні на 07:00 26 листопада говориться:

«Упродовж минулої доби, 25 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У дев’яти випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське, Травневе, Піски, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль та Лебединське. Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Малинового, Водяного, Луганського, Новолуганського та Чермалика. Міномети ж 120-го калібру загарбники тричі застосували біля Троїцького та один раз – у районі Луганського.

У ході бойових дій, поранення отримали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

26 листопада ворог вогневої активності у районі проведення операції не проявляв».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

26 Ноября 2018 08:46

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (9)

Генеральна прокуратура (6)

Національне антикорупційне бюро (77)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (31)

Головна військова прокуратура (4)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (235)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 