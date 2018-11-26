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Доба ООС: поранено двох українських військових
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні на 07:00 26 листопада говориться:
«Упродовж минулої доби, 25 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.
Окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У дев’яти випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.
Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське, Травневе, Піски, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль та Лебединське. Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Малинового, Водяного, Луганського, Новолуганського та Чермалика. Міномети ж 120-го калібру загарбники тричі застосували біля Троїцького та один раз – у районі Луганського.
У ході бойових дій, поранення отримали два військовослужбовці Об'єднаних сил.
26 листопада ворог вогневої активності у районі проведення операції не проявляв».
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