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Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо агресії РФ проти України

Термінове засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Чорному та Азовському морях у зв'язку з агресією РФ проти України відбудеться в першій половині дня понеділка, 26 листопада.


Про це на офіційній сторінці у мережі Twitter повідомила постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі, повідомляє Укрінформ.

«Термінове засідання Ради Безпеки скликано на завтра на 11:00 (за часом у Нью-Йорку)», - зазначила американський представник. Враховуючи різницю в часі, засідання планується провести о 18.00 понеділка за Києвом.

Водночас, для офіційного підтвердження часу й порядку денного обговорень, за процедурою, головуюча країна в Раді Безпеки ООН (Китай) має оприлюднити офіційне підтвердження.

Українська місія при ООН у неділю звернулася до голови Ради Безпеки з ініціативою скликати термінове засідання РБ ООН щодо агресивних дій Росії в Чорному та Азовському морях.


"ОБКОМ"

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26 Ноября 2018 09:25

 

 

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