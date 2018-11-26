Продан повернувся до України

Підозрюваний у незаконному збагаченні екс-в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан заявив, що повернувся в Україну.

Продан заявив на своїй сторінці у Facebook, що щойно повернувся до Києва після лікування у Німеччині, повідомляє Економічна правда.

«Курс лікування видався складним. Три хірургічні втручання під наркозом. Лікування ще триває, але тепер не мушу перебувати у медичному закладі», - написав він.

Він також назвав оприлюднену напередодні у ЗМІ «переписку Продана з довіреною особою» фейковою.

За словами Продана, докази проти нього сфабрикували «потужні контрабандні клани, зрощені з високопосадовцями, правоохоронцями, політиками».

Нагадаємо, САП підозрює Мирослава Продана у набутті 89 мільйонів гривень під час роботи на посадах в.о. заступника та голови Державної фіскальної служби з липня 2016 року по червень 2018 року.

Повідомляється, що за ці кошти Продан придбав дві квартири у Києві за 6,7 мільйона, два будинки у Туреччині за 78 мільйонів і 3 авто представницького класу за 3,4 мільйона гривень, але оформив їх на близьку особу.

Також слідство перевіряє причетність екс-очільника ДФС до придбання інших об’єктів нерухомості в Києві та люксових автомобілів.

У САП нагадали, що ч.3 ст.368-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

5 вересня Кабінет міністрів звільнив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана за його власною заявою.

Продан пішов у відставку, щоб не було конфлікту інтересів, оскільки Кабмін планує провести конкурс на посаду глави Фіскальної служби і Продан збирається в ньому брати участь.

16 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозруу незаконному збагаченні Мирославу Продану.

У САП додали, що опубліковані Проданом заяви про перебування за кордоном на лікуванні «не знайшли свого підтвердження у передбачений кримінальним процесуальним законом спосіб»: «Суб’єктом та його захисниками дотепер не повідомлено ні місця (адреси) перебування, ні назви медичного закладу, де, згідно інформації з соцмережі, він перебуває на лікуванні».