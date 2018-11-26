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Для МВФ головне – реформи. А воєнний стан – то таке
У Міжнародного валютного фонду немає формальних юридичних заборон, що перешкоджають продовженню співпраці в умовах воєнного стану.
Про це Українським Новинам повідомила прес-служба київського офісу МВФ.
У МВФ зазначили, що фонд вже співпрацював з низкою країн, на території яких розгорталися військові конфлікти різної активності.
Для фонду важливо, щоб в країні існував план реформ і щоб дії влади сприяли його реалізації.
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