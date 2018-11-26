Порошенко вже змінив дату впровадження воєнного стану і його тривалість. Вибори відбудуться 31 березня

Президент Петро Порошенко пропонуватиме Верховній Раді запровадити воєнний стан на 30 днів, починаючи з 9 години ранку 28 листопада 2018 року.

Про це йдеться у заяві Президента, що транслювалася на його «Фейсбук»-сторінці, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні у парламенті буде розглядатись питання надзвичайної ваги, яке стосується вашого захисту, вашої безпеки, безпеки України, її суверенітету і територіальної цілісності. Згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України, ухваленому сьогодні вночі, як Президент, як верховний головнокомандувач ЗСУ я виконав свій конституційний обов'язок і кілька годин тому своїм указом запровадив воєнний стан на всій території України з 9 години ранку 28 листопада», - заявив глава держави.

«На початку грудня я внесу проект рішення парламенту про дату президентських виборів, які мають відбутися відповідно до Конституції 31 березня 2019 року», - додав Порошенко.

Нагадаємо, що в указі президента №391/2018 передбачалося, що воєнний стан вводиться вже з 14.00 26 листопада на 60 днів – тобто до 25 січня 2019 р.