Рада безпеки ООН відмовилася слухати російську маячню про якесь «порушення кордонів РФ»

США, Велика Британія, Нідерланди, Польща, Швеція виступили проти обговорення в Раді безпеки ООН «порушення кордонів РФ» українськими кораблями у Чорному та Азовському морях, на чому наполягала делегація РФ.

«Ми виступаємо єдиним фронтом проти спроби Росії обговорити тему «Порушення кордону РФ». Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів», - сказала постійний представник США при ООН Нікі Гейлі.

Згідно з голосуванням за затвердження відповідного порядку денного засідання проголосували лише чотири члени Радбезу. Отже, це питання було знято з обговорення.