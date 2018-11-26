Нардепи повірили Порошенку и проголосували за воєнний стан у 10 областях

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Президент повернувся до Верховної Ради і виступив перед нардепами.


У своєму виступі Петро Порошенко запевнив, що вже зареєстрував у Раді новий указ про воєнний стан.

В цьому варіанті указу термін дії воєнного стану обмежено 30 днями, починаючи з 9 години 28 листопада.

Крім того, воєнний стан вводиться лише на території 10 областей уздовж кордону з Росією, кордону з Молдовою і «ПМР» та уздовж узбережжя Азовського и Чорного морів (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області).

Після цього 276 депутати підтримали введення воєнного стану.

Проте тексту нового указу на сайті Ради тоді ще не було.


"ОБКОМ"

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26 Ноября 2018 21:56

 

 

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