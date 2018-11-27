Захоплених українських моряків привезли у Сімферополь на «суд»

Їх збираються «судити» за нібито незаконне перетинання «державної кордону РФ».

Захоплених під час російського збройного нападу на судна ВМС України моряків перевозять на «суд» в Сімферополь в окупованому Криму. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чубарова.

«Українських моряків із захоплених російськими окупантами українських судів вже привозять в Київський районний суд міста Сімферополь (вул. Воровського, 16)», - зазначив він.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в окупованому Сімферополі сьогодні оберуть запобіжний захід захопленим українським морякам.