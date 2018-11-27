 

28 ноября

10:29

Взимку у Києві буде тепліше: у місті не лише працюватимуть пункти обігріву – ще і холодильники приберуть з вулиць

10:00

Закон про введення воєнного стану чекає на підпис Порошенка

08:52

Доба ООС: знищено ще одного окупанта

27 ноября

23:13

В Криму заарештовано вже 15 українських моряків, у тому числі - трьох поранених

20:48

Поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву

19:01

ДБР зареєструвало перші кримінальні провадження

17:42

Командир буксира «Яни Капу»: «Нічийого кордону ми не порушували»

16:51

Очільник Донецької області заспокоїв населення напередодні воєнного стану: не треба панікувати та пліткувати – і все буде добре

15:57

Окупанти вже запроторили за грати на 2 місяці кількох українських моряків

15:11

З’явилась нова версія указу Порошенка про рішення РНБО щодо введення воєнного стану. Турчинов погодився - хоча ще зранку тримався іншої думки

14:54

Окупанти почали «судити» захоплених ФСБ РФ українських моряків

14:24

«Бронепотяг реформ» Омелян вже перевдягнувся і планує військові навчання серед усіх співробітників інфраструктури (фото)

13:55

Майже півсотні росіян за добу повернули з Києва до Мінська

12:58

Остаточний варіант указу президента про воєнний стан буде надруковано лише завтра і вже у «Голосі України»

12:01

Указ про воєнний стан, що його надруковано в «Урядовому кур'єрі», уряд визнав помилковим

10:40

Захоплених українських моряків привезли у Сімферополь на «суд»

10:06

СБУ підтвердила, що на борту захоплених РФ кораблів ВМС України були її співробітники

08:13

Дoба OОС: поранено двох військовослужбовців

02:03

З'явився текст закону «Про введення воєнного стану в Україні»

01:44

Командувач ВМС України: захоплені українські моряки дають неправдиві свідчення під тиском ФСБ РФ

26 ноября

22:02

Рада прийняла постанову про вибори у березні

21:56

Нардепи повірили Порошенку и проголосували за воєнний стан у 10 областях

19:19

Рада безпеки ООН відмовилася слухати російську маячню про якесь «порушення кордонів РФ»

18:15

Міжнародний арбітраж постановив стягнути з РФ на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів

17:47

Порошенко вже змінив дату впровадження воєнного стану і його тривалість. Вибори відбудуться 31 березня

17:29

Нардепи досі не можуть перейти до розгляду закону про воєнний стан

16:59

Указ «Про введення воєнного стану в Україні» передбачає обмеження дії 12 статей Конституції*****

15:02

З’явився указ Порошенка про рішення РНБО «Щодо надзвичайних заходів... та введення воєнного стану в Україні»

14:00

Сьогодні відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів

13:50

«Нацкорпус» та «Нацдружини» вимагають від Порошенка воєнний стан ввести, але вибори не чіпляти

Указ про воєнний стан, що його надруковано в «Урядовому кур'єрі», уряд визнав помилковим

В офіційній газеті Кабінету міністрів України «Урядовий кур'єр» сьогодні з’явився указ президента Петра Порошенка (№ 390/2018) щодо рішення РНБО про введення воєнного стану на 60 діб від 14:00 26 листопада. У Кабміні уже заявили про помилку.


У прес-службі Кабміну ТСН підтвердили, що наказ опублікували невірний. Нині готують офіційне спростування, а завтра обіцяють надрукувати вірний проголосований документ.

«Вияснили. Помилково надруковано, відповідальні будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Оголошення про спростування буде надруковано. Цей указ взагалі скасовано. У завтрашньому випуску буде оприлюднено закон і відповідний Указ», - написала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе у соцмережі Facebook.


"ОБКОМ"

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27 Ноября 2018 12:01

 

 

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