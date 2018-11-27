Указ про воєнний стан, що його надруковано в «Урядовому кур'єрі», уряд визнав помилковим

В офіційній газеті Кабінету міністрів України «Урядовий кур'єр» сьогодні з’явився указ президента Петра Порошенка (№ 390/2018) щодо рішення РНБО про введення воєнного стану на 60 діб від 14:00 26 листопада. У Кабміні уже заявили про помилку.

У прес-службі Кабміну ТСН підтвердили, що наказ опублікували невірний. Нині готують офіційне спростування, а завтра обіцяють надрукувати вірний проголосований документ.

«Вияснили. Помилково надруковано, відповідальні будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Оголошення про спростування буде надруковано. Цей указ взагалі скасовано. У завтрашньому випуску буде оприлюднено закон і відповідний Указ», - написала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе у соцмережі Facebook.