Майже півсотні росіян за добу повернули з Києва до Мінська

Державний прикордонний комітет (ДПК) Білорусі з ранку понеділка зафіксував повернення авіарейсами з Києва 47 російських громадян, яким відмовлено у в'їзді на територію України.

Про це повідомив агентству «Інтерфакс-Захід» офіційний представник ДПК Антон Бичковський, пише Інтерфакс-Україна.

«З ранку понеділка до аеропорту Мінська повернулися з Києва 47 громадян Росії, які повідомили, що їм відмовлено у в'їзді в Україну. Вчора повернулися 12 осіб, решта – сьогодні», - сказав А.Бичковський.

«Стосовно цих громадян РФ оформлено прикордонний контроль в аеропорту Мінська, надалі вони цілком вільні у своїх діях», - додав співрозмовник агентства.

За його словами, прикордонні служби України не інформували білоруську сторону про будь-які зміни порядку перетину кордону України іноземними громадянами, зокрема з території Білорусі.

Представник ДПК Білорусі нагадав, що повернення або непропуск на свою територію іноземних громадян є компетенцією і правом прикордонних органів будь-якої країни.

А.Бичковський зазначив, що в наземних пунктах пропуску (автомобільний і залізничний транспорт) «фактів групових повернень громадян Росії на територію Білорусі наразі не фіксується».

Представник ЦПК Білорусі також наголосив, що «білоруська сторона не вживала додаткових заходів щодо посилення прикордонного режиму на кордоні з Україною».