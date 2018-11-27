 

28 ноября

10:29

Взимку у Києві буде тепліше: у місті не лише працюватимуть пункти обігріву – ще і холодильники приберуть з вулиць

10:00

Закон про введення воєнного стану чекає на підпис Порошенка

08:52

Доба ООС: знищено ще одного окупанта

27 ноября

23:13

В Криму заарештовано вже 15 українських моряків, у тому числі - трьох поранених

20:48

Поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву

19:01

ДБР зареєструвало перші кримінальні провадження

17:42

Командир буксира «Яни Капу»: «Нічийого кордону ми не порушували»

16:51

Очільник Донецької області заспокоїв населення напередодні воєнного стану: не треба панікувати та пліткувати – і все буде добре

15:57

Окупанти вже запроторили за грати на 2 місяці кількох українських моряків

15:11

З’явилась нова версія указу Порошенка про рішення РНБО щодо введення воєнного стану. Турчинов погодився - хоча ще зранку тримався іншої думки

14:54

Окупанти почали «судити» захоплених ФСБ РФ українських моряків

14:24

«Бронепотяг реформ» Омелян вже перевдягнувся і планує військові навчання серед усіх співробітників інфраструктури (фото)

13:55

Майже півсотні росіян за добу повернули з Києва до Мінська

12:58

Остаточний варіант указу президента про воєнний стан буде надруковано лише завтра і вже у «Голосі України»

12:01

Указ про воєнний стан, що його надруковано в «Урядовому кур'єрі», уряд визнав помилковим

10:40

Захоплених українських моряків привезли у Сімферополь на «суд»

10:06

СБУ підтвердила, що на борту захоплених РФ кораблів ВМС України були її співробітники

08:13

Дoба OОС: поранено двох військовослужбовців

02:03

З'явився текст закону «Про введення воєнного стану в Україні»

01:44

Командувач ВМС України: захоплені українські моряки дають неправдиві свідчення під тиском ФСБ РФ

26 ноября

22:02

Рада прийняла постанову про вибори у березні

21:56

Нардепи повірили Порошенку и проголосували за воєнний стан у 10 областях

19:19

Рада безпеки ООН відмовилася слухати російську маячню про якесь «порушення кордонів РФ»

18:15

Міжнародний арбітраж постановив стягнути з РФ на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів

17:47

Порошенко вже змінив дату впровадження воєнного стану і його тривалість. Вибори відбудуться 31 березня

17:29

Нардепи досі не можуть перейти до розгляду закону про воєнний стан

16:59

Указ «Про введення воєнного стану в Україні» передбачає обмеження дії 12 статей Конституції*****

15:02

З’явився указ Порошенка про рішення РНБО «Щодо надзвичайних заходів... та введення воєнного стану в Україні»

14:00

Сьогодні відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів

13:50

«Нацкорпус» та «Нацдружини» вимагають від Порошенка воєнний стан ввести, але вибори не чіпляти

«Бронепотяг реформ» Омелян вже перевдягнувся і планує військові навчання серед усіх співробітників інфраструктури (фото)

Проте голова «Укрпошти» Смілянський ще залишається у цивільному.


Сьогодні міністр інфраструктури України Володимир Омелян провів розширену нараду із керівниками підприємств, установ та організацій, що перебувають у сфері управління Міністерства інфраструктури, повідомляє прес-служба міністерства.

У нараді взяли участь очільники «Укрзалізниці», «Укравтодору», Адміністрації морських портів України, Державіаслужби, Украероруху, «Укрпошти», керівники морських портів, представники структурних підрозділів Міністерства інфраструктури. Володимир Омелян наголосив, що у зв’язку із введенням воєнного стану у 10 областях, Україна запроваджує додаткові заходи із забезпечення охорони і оборони об’єктів інфраструктури.

Міністр інфраструктури доручив державному секретарю міністерства Андрію Галущаку створити Оперативний штаб для взаємодії з військовим командуванням та військовими адміністраціями щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану.

(Президія засідання вже нагадує штаб, фото сайту Міністерства інфраструктури)

«Я даю окреме доручення посилити охорону і оборону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів та інших об’єктів інфраструктури. Також ми вводимо особливий режим роботи залізничного транспорту. Він передбачає забезпечення пропускної спроможності залізничної мережі та відповідного рухомого складу для потреб оборони в основних напрямках, визначених Генеральним штабом Збройних сил України. Також пріоритетність при призначенні поїздів буде визначатися необхідністю здійснення перевезень в умовах воєнного періоду, за рішеннями військового командування», - заявив Володимир Омелян.

«Ми плануємо за швейцарським зразком запровадити активну участь співробітників сфери транспорту у територіальній обороні», - додав міністр.

(Бравий міністр Омелян)

«В кожного напоготові повинен бути «тривожний рюкзак» з триденним запасом всього найнеобхіднішого та чітке розуміння його дій у разі атаки ворога», - наголосив Омелян.

«З метою злагодження та відпрацювання координації, керівництво Міністерства інфраструктури планує провести найближчим часом польові військові навчання та поширити цю практику серед усіх співробітників», - говориться у повідомленні.

(У центрі - гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Він, мабуть, розмірковує: варто за зарплатню у 800 тис. грн. готувати «тривожний рюкзак» чи краще повернутися до США).


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

27 Ноября 2018 14:24

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (10)

Генеральна прокуратура (6)

Національне антикорупційне бюро (81)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (32)

Головна військова прокуратура (4)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (254)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 