«Бронепотяг реформ» Омелян вже перевдягнувся і планує військові навчання серед усіх співробітників інфраструктури (фото)

Проте голова «Укрпошти» Смілянський ще залишається у цивільному.

Сьогодні міністр інфраструктури України Володимир Омелян провів розширену нараду із керівниками підприємств, установ та організацій, що перебувають у сфері управління Міністерства інфраструктури, повідомляє прес-служба міністерства.

У нараді взяли участь очільники «Укрзалізниці», «Укравтодору», Адміністрації морських портів України, Державіаслужби, Украероруху, «Укрпошти», керівники морських портів, представники структурних підрозділів Міністерства інфраструктури. Володимир Омелян наголосив, що у зв’язку із введенням воєнного стану у 10 областях, Україна запроваджує додаткові заходи із забезпечення охорони і оборони об’єктів інфраструктури.

Міністр інфраструктури доручив державному секретарю міністерства Андрію Галущаку створити Оперативний штаб для взаємодії з військовим командуванням та військовими адміністраціями щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану.

(Президія засідання вже нагадує штаб, фото сайту Міністерства інфраструктури)

«Я даю окреме доручення посилити охорону і оборону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів та інших об’єктів інфраструктури. Також ми вводимо особливий режим роботи залізничного транспорту. Він передбачає забезпечення пропускної спроможності залізничної мережі та відповідного рухомого складу для потреб оборони в основних напрямках, визначених Генеральним штабом Збройних сил України. Також пріоритетність при призначенні поїздів буде визначатися необхідністю здійснення перевезень в умовах воєнного періоду, за рішеннями військового командування», - заявив Володимир Омелян.

«Ми плануємо за швейцарським зразком запровадити активну участь співробітників сфери транспорту у територіальній обороні», - додав міністр.

(Бравий міністр Омелян)

«В кожного напоготові повинен бути «тривожний рюкзак» з триденним запасом всього найнеобхіднішого та чітке розуміння його дій у разі атаки ворога», - наголосив Омелян.

«З метою злагодження та відпрацювання координації, керівництво Міністерства інфраструктури планує провести найближчим часом польові військові навчання та поширити цю практику серед усіх співробітників», - говориться у повідомленні.

(У центрі - гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Він, мабуть, розмірковує: варто за зарплатню у 800 тис. грн. готувати «тривожний рюкзак» чи краще повернутися до США).