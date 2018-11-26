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З’явилась нова версія указу Порошенка про рішення РНБО щодо введення воєнного стану. Турчинов погодився - хоча ще зранку тримався іншої думки
На сайті президента з’явився новий документ.
«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №392/2018
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року «Про внесення зміни до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні»
Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року «Про внесення зміни до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні» (додається).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
26 листопада 2018 року
Введено в дію
Указом Президента України
від 26 листопада 2018 року
№392/2018
РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України
від 26 листопада 2018 року
Про внесення зміни до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні»
Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Пункт 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні», уведеного в дію Указом Президента України від 26 листопада 2018 року №390, викласти в такій редакції:
«3. Запропонувати Президентові України ввести з 14:00 26 листопада 2018 року воєнний стан в Україні строком на 30 діб – до 14:00 26 грудня 2018 року».
Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ТУРЧИНОВ».
Сьогодні у коментарі УНІАН секретар Ради безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголошував: «Дата початку воєнного стану у постанові, за яку проголосувала Верховна Рада, - 26 листопада 14:00».
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