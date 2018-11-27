Окупанти вже запроторили за грати на 2 місяці кількох українських моряків

Київський районний «суд» окупованого Сімферополя на 60 днів арештував кількох захоплених росіянами у районі Керченської протоки українських моряків.

Про це 27 листопада повідомляє кореспондент «Радіо Свобода» Антон Наумлюк у Facebook, повідомляє Українська правда.

Зокрема, «суд» заарештував до 25 січня 2019 року члена екіпажу буксира «Яни Капу» Віктора Варемеза.

Аналогічний запобіжний захід суд окупантів обрав і для Сергія Цибізова.

За словами журналіста, у вівторок так званий суд планує обрати запобіжний захід для 12 українських моряків.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

На бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», «Нікополь» перебували 24 українські моряки.

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.