Очільник Донецької області заспокоїв населення напередодні воєнного стану: не треба панікувати та пліткувати – і все буде добре

Голова Донецької військо-цивільної адміністрації Олександр Куць запевнив, що цій стан не вплине на життя пересічного мешканця регіону.

Цитуємо його допис у Facebook:

«Завтра о 9-й годині на Донеччині та ще в дев’ятьох областях України, згідно з Указом Президента №390 буде оголошено воєнний стан.

Одразу зазначу, що він фактично не вплине на життя цивільного населення, оскільки Президент України Петро Порошенко свідомо включив до свого Указу лише кілька заходів із 24-х можливих, передбачених Законом «Про правовий режим воєнного стану» (який, я нагадаю, був прийнятий Верховною Радою ще у 2015-му).

Більшість заходів, які будуть реалізовані в рамках воєнного стану, стосуються Збройних сил України, Нацгвардії, СБУ, МВС та координації дій між ними. Зокрема буде:

- організована протиповітряна оборона важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, іноземних дипломатичних представництв тощо;

- проведені заходи з ЧАСТКОВОЇ мобілізації, організовані та проведені навчальні збори з резервістами оперативного резерву - у необхідних обсягах.

АЛЕ!

Під час дії воєнного стану НЕ ПЛАНУЄТЬСЯ заходів конфіскації автотранспорту та іншої власності, примусової трудової повинності, розквартирування особового складу у приватному житлі тощо.

Деякі заходи, наприклад, введення комендантської години, обмеження торгівлі спиртними напоями можуть бути реалізовані, але лише у випадку оперативної необхідності у разі загострення ситуації.

Окремо зазначу, що контрольно-пропускні пункти працюють в штатному режимі. Крім того, ми не припиняємо робіт з їхнього облаштування.

Не зміниться й порядок перетину блокпостів: для цього, як і зараз, потрібен буде лише паспорт.

У штатному режимі працюють і працюватимуть школи, дитсадки, лікарні, об’єкти соціальної сфери тощо.

Звертаючись до кожного жителя Донеччини, хотів би сказати: ситуація в області повністю контрольована. Зберігайте спокій. Не збирайте й не розповсюджуйте фейки та плітки, довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Усе буде добре! Усе буде Україна!».