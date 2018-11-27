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ДБР зареєструвало перші кримінальні провадження
У вівторок, 27 листопада, Держбюро розслідувань розпочало свою роботу.
Про це повідомив директор відомства Роман Труба на брифінгу, пише Слово і Діло.
«Слідчі зареєстрували перші кримінальні провадження. Це кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди співробітником правоохоронного органу та за фактом одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах», - пояснив він.
Труба уточнив, що в провадженнях фігурують співробітники різних правоохоронних органів. Директор ДБР також розповів, що 300 слідчих Бюро прийняли присягу. Повноцінна робота ДБР почалася по всій Україні - як в центральному апараті, так і в семи територіальних управліннях.
Державне бюро розслідувань повинно стати українським аналогом американського Федерального бюро розслідувань (ФБР). Бюро займеться розслідуваннями злочинів чиновників, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, екс-президентів і членів уряду.
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