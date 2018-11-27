Поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву

Його спільників ще розшукують.

Столичні правоохоронці затримали киянина, якого підозрюють у спробі підпалити Андріївську церкву. Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

Зазначається, що зловмисником виявилися 32-річний киянин. У його помешканні працівники поліції провели обшук, під час якого вилучили планшети, мобільні телефони, рюкзаки, горючі рідини, клейку стрічку та одяг. Його спільників розшукують.

«Сьогодні чоловіку оголосили про підозру та найближчим часом суд обере йому запобіжний захід», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Наразі працівники поліції спілкуються із затриманим для встановлення мотивів правопорушення та співучасників злочину. Кримінальне провадження розслідується за та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. За вчинене правопорушення передбачено до десяти років позбавлення волі.

15 листопада, близько 07:20, двоє невідомих намагалися підпалити Андріївську церкву, а саме - кидали пляшки із запалювальною сумішшю. Охоронці намагалися затримати зловмисників, однак вони застосували газові балончики і втекли.