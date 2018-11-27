В Криму заарештовано вже 15 українських моряків, у тому числі - трьох поранених

Підконтрольний Росії Керченський міськсуд заарештував на два місяці трьох поранених військових моряків із кораблів ВМС України, які були захоплені ФСБ у Керченській протоці.

Як повідомляє журналіст Антон Наумлюк, російський суд відправив у СІЗО Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороку, які були поранені під час обстрілу, інформує Крим.Реалії.

Троє заарештованих перебували в лікарні, Ейдер був прооперований, повідомляє журналіст. Незалежних адвокатів до них не допустили. Суд заарештував їх до 25 січня 2019 року.

Раніше 27 листопада Київський райсуд Сімферополя заарештував 12 із 24 затриманих українських військових моряків на два місяці.

Під арешт поміщені Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Юрій Будзило, Володимир Терещенко, Віктор Беспальченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліба, Владислав Костишин, Сергій Попов, Роман Мокрюк.

Повідомляється, що українським морякам закидають незаконне перетинання кордону за частиною 1 статті 322 Кримінального кодексу Росії.