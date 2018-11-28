Доба ООС: знищено ще одного окупанта

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні на 07:00 28 листопада говориться:

«Упродовж минулої доби, 27 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 5 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстрілював наші оборонні укріплення в районах населених пунктів Кримське, Новгородське, Мар'їнка, Водяне та Лебединське.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу Водяного, що на Приазов'ї.

Внаслідок бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.

Поточної доби ворог вогневої активності не проявляв

За даними розвідки, минулої доби одного російського окупанта було знищено».