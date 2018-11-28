Взимку у Києві буде тепліше: у місті не лише працюватимуть пункти обігріву – ще і холодильники приберуть з вулиць

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати погодили зміни до правил утримання об’єктів благоустрою міста.

Згідно із запропонованим документом, з центральних вулиць столиці зникнуть холодильні камери біля тимчасових споруд. Зокрема усе холодильне та інше обладнання на фасадах вулиць у нульові, першій та другій форматних зонах має бути розміщене всередині тимчасової споруди. На фасадах вулиць у третій та четвертій фасадних зонах – в одну лінію, або за ним. Наразі більшість таких приладів стоять на тротуарах та частинах доріг, що обмежує можливість вільного руху пішоходів.

Відповідний проект рішення мають винести на одне із пленарних засідань Київради.

Крім того, вже із 28 листопада у зв’язку із прогнозованим зниженням температури до -10 і нижче, у столиці розпочинають роботу пункти обігріву. Про це повідомив директор Департаменту соціальної політики КМДА Юрій Крикунов.

«При погіршенні погодних умов міський оперативний штаб допомоги безхатченкам розпочне роботу в посиленому режимі. Також на Залізничному вокзалі, Привокзальній площі та приміському вокзалі Дарниця розгорнуть свою роботу соціальні патрулі. Вони розвозитимуть гарячі обіди та чай, за необхідності можуть надати першу медичну допомогу», – зауважив Ю. Крикунов.

Інформація про адреси пунктів обігріву буде надана додатково.