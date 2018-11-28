«Укрзалізниця» анонсувала новорічно-різдвяні обмеження

«Укрзалізниця» тимчасово обмежує послуги з повернення квитків через інтернет та оформлення групових заявок.

На сайте «Укрзалізниці» з’явилося святкове попередження:

«Укрзалізниця тимчасово вводить обмежувальні заходи з придбання і повернення проїзних документів, щоб не допустити спекуляцій, зловживань з квитками та уникнути штучного дефіциту у період новорічно-різдвяних свят. Зокрема, з 15 грудня 2018 року по 15 січня 2019 року діятимуть обмеження на послуги повернення квитків через інтернет та оформлення групових заявок.

Як свідчить аналіз, проведений спеціалістами Укрзалізниці, значна кількість квитків викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу, а потім значна їх частина повертається у продаж перед відправленням поїзда. Такі дані свідчать про те, що квитки оптом викуповуються для їх подальшого перепродажу. Щоб уникнути зловживань, з 15 грудня по 15 січня через онлайн-систему продажу квитків проїзні документи можна буде лише придбати. Для того, щоб їх повернути, необхідно буде звернутися до залізничної каси.

Також діятимуть обмеження щодо оформлення групових заявок на пасажирські перевезення, які, як правило, здійснюються туристичними фірмами. В Укрзалізниці визначили, що в період підвищеного попиту групові замовлення квитків можна буде оформлювати лише за наявності вільних місць у додаткових поїздах. Усі місця графікових поїздів будуть з’являтися для продажу у вільному доступі в онлайн-системі або у залізничних касах.

Нагадаємо, що такі обмежувальні заходи вперше були запроваджені у минулому році та стали ефективними у боротьбі зі зловживаннями».