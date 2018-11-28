Порада Гройсмана громадянам з приводу воєнного стану: живіть собі, не переймайтеся

«Все минає, все минає, наче в тому сні», як у пісні. І той стан мине вже незабаром.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав жителів 10 областей, де вводиться воєнний стан, жити звичайним життям. Про це Гройсман заявив під час засідання уряду 28 листопада, повідомляє Українська правда.

«Живіть звичайним життям. Працюйте, навчайтесь, народжуйте», - звернувся прем’єр до громадян України.

«Я глибоко переконаний у тому, що через 30 днів ми не будемо мати підстав, для того, щоб продовжувати воєнний стан і все буде нормально», - додав Гройсман.