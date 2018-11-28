Посол України в Білорусі пояснив, чому росіян розвертають з Києва до Мінську

За останні дві доби українські прикордонники відмовили у в'їзді 85 громадянам Росії, які летіли з Мінська до Києва різними рейсами.

Після відмови росіяни повернулися назад у Мінськ, повідомили у Державному прикордонному комітеті Білорусі, повідомляє DW.

Українські прикордонники відмовляли росіянам через те, що останні не змогли пояснити причину свого приїзду, заявив посол України в Білорусі Ігор Кизим. «Якщо приїжджає людина, яка на кордоні чітко не може пояснити, навіщо вона приїхала, звичайно, у прикордонної служби виникає питання: вона щира у своїх бажаннях чи ні. Я так розумію, російські громадяни в аеропорту не змогли мотивувати свій приїзд», - пояснив посол у коментарі білоруському порталу tut.by.

«У пострадянських країнах росіяни відчувають себе так, ніби вони господарі, а не гості. Для українців вони іноземні громадяни. У нас різні паспорти, існує межа, тому кожна країна встановлює свій режим в'їзду і виїзду. Спробуйте поїхати в Лондон і не відповісти на питання прикордонної служби», - зазначив Кизим.

Водночас глава української дипмісії в Мінську не пов'язує відмови у в'їзді з введенням воєнного стану в Україні. За словами Кизима, після його введення не зміняться питання для співбесіди туристів, але російських громадян будуть перевіряти уважніше. «Чітко зазначено, що Росія - країна-агресор, тому і ставлення до її громадянам більш ретельне», - зауважив Кизим.