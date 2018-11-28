НБУ вважає, що гривня зараз перебуває під психологічним тиском

Треба не панікувати, і гривня повернеться «до ринкового рівня», запевняють у Нацбанку.

Національний банк підкреслює, що на час воєнного стану, запровадженого строком на 30 днів у 10 областях України, банківська система і надалі працюватиме в звичайному режимі.

«Банки на сьогодні є достатньо стійкими, ліквідними та капіталізованими, а запровадження воєнного стану ризиків для стабільності фінансової системи не створює. Відповідно, жодні адміністративні обмеження на валютному чи грошово-кредитному ринку Національним банком не запроваджуються.

Водночас, в разі виникнення необхідності, банки можуть отримати підтримку ліквідністю від Національного банку за постійно діючими інструментами рефінансування.

Для забезпечення стабільності на валютному ринку Національний банк продовжує уважно стежити за його станом і в разі необхідності виходитиме з інтервенціями для згладжування надмірних курсових коливань. Національний банк має для цього достатньо ресурсів – обсяг міжнародних резервів на сьогодні сягає 17,8 млрд дол. США.

Наголошуємо, що Національний банк продовжує дотримуватись політики гнучкого курсоутворення, за якого курс гривні визначає ринок. Фундаментальних ринкових причин для значних курсових коливань немає. Поточні коливання спричинені переважно ситуативними та психологічними чинниками.

Зокрема, ситуація на готівковому валютному ринку на сьогодні є результатом зумовленого останніми новинами психологічного чинника.

Ми очікуємо, що після послаблення його тиску конкуренція серед учасників ринку зумовить зменшення маржі на проведення операцій з обміну валюти, і курс гривні на готівковому ринку знову повернеться до ринкового рівня, визначеного фундаментальними чинниками», - говориться у повідомленні НБУ.