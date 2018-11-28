В режимі «он-лайн»: закон про воєнний стан вступив в дію. Постанова про вибори - теж

Спеціальний випуск офіційної газети Верховної Ради «Голос України» №226 з текстом закону про затвердження указу президента України «Про введення воєнного стану в Україні» і постанови парламенту «Про призначення чергових виборів президента України» опубліковано на сайті видання в середу.

Замість опублікованого випуску №225 за 28 листопада на сайті «Голосу України» був опублікований здвоєний випуск №225-226, що становить собою попередній, доповнений спецвипуск. Як повідомили агентству Інтерфакс-Україна у редакції газети, наразі готуються також паперові примірники.

«У нас друкується спецвипуск. Щойно віддали до друкарні. Скоро буде паперовий варіант», - сказав співрозмовник агентства.

Також випуск містить текст постанови Верховної Ради про звернення українського парламенту до ООН, Європейського парламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ, національних парламентів країн світу у зв'язку з черговим актом агресії РФ проти України. Опубліковано і сам текст звернення.

Раніше в середу президент України Петро Порошенко підписав закон «Про затвердження указу президента України «Про введення воєнного стану в Україні». Згідно з документом передбачається, що воєнний стан оголошується на 30 діб, до 26 грудня, у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

У законі також міститься норма про те, що в період воєнного стану часткова мобілізація оголошується президентом у терміни і в обсягах відповідно до загроз національної безпеки і оборони України.

Воєнний стан діє до 14.00 26 грудня 2018 року.

У тексті закону «Про затвердження указу президента України «Про введення воєнного стану в Україні» йдеться: «Цей закон негайно оголошується через засоби масової інформації та вступає в дію з дня його опублікування».