«Київводоканал» вирішив, як побороти запах «каналізаційних газів»: треба придбати освіжувач повітря

І на вулиці буде пахнути, як у затишному домашньому туалеті.

В рамках комплексного вирішення ситуації з розповсюдженням неприємних запахів, що склалася в Подільському районі столиці в р-ні вул. Глибочицької, «Київводоканал» інформує про наступне:

«Протягом вересня-жовтня 2018 року працівниками Київводоканалу було проведено виїзди з оглядом вузлів переключень на предмет аналізу причин та визначення місць розповсюдження неприємних запахів по вул. Глибочицькій.

За результатами проведеного аналізу визначено, що джерелом розповсюдження неприємних запахів по вул. Глибочицькій є старі підвідні колектори 1200-1400 мм, які врізаються в Другу нитку міського каналізаційного колектору. Каналізаційні мережі, враховуючи свою специфіку та накопичення газів, потребують природної фанової вентиляції, але в даному випадку, в р-ні вул. Глибочицької є велике скупчення каналізаційних мереж та перепад рівня стічних вод в каналізаційних камерах, що спричиняє наднормовий потік газів, які потрапляють на поверхню.

«Власними силами виконано першочергові заходи з герметизації кришок люків підвідних колекторів. Вказані заходи були покликані зменшити кількість місць розповсюдження характерних запахів в атмосферу. Наступним кроком визначено технічні рішення та заходи для комплексного вирішення питання розповсюдження неприємних запахів, а саме – встановлення системи дезодорації повітря в оглядових колодязях. Зараз вирішується питання щодо закупівлі необхідного устаткування та пошуку джерела фінансування», - прокоментував ситуацію Голова правління - генеральний директор Київводоканалу Дмитро Новицький.

Нагадаємо, каналізаційні мережі столиці налічують майже 3000 км. Більше 30% мереж - у вкрай зношеному стані і потребують ремонтно-відновлювальних робіт, оскільки були збудовані ще у 60-70-их роках минулого століття. Київводоканал в рамках своїх фінансових можливостей систематично проводить роботи з відновлення мереж, приділяючи першочергову увагу стратегічним об’єктам.

Київводоканал завжди намагається максимально оперативно реагувати на звернення киян. Ситуація з розповсюдженням неприємних запахів, що склалася в р-ні вул. Глибочицької Києва, знаходиться під контролем та буде вирішена найближчим часом. Просимо киян з розумінням ставитися до тимчасових незручностей».