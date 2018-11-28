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Окупанти арештували на два місяці всіх полонених українських моряків

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці 24 українських моряків, яких захопила ФСБ Росії в районі Керченської протоки.


Про це 28 листопада повідомив журналіст Антон Наумлюк у Facebook, пише Укрінформ.

«Київський районний суд Сімферополя заарештував до 25 січня 2019 року всіх українських моряків, затриманих російськими прикордонниками, в тому числі капітана 2-го рангу з катера «Бердянськ» Дениса Гриценка і капітана буксира «Яни Капу» Олега Мельничука», - написав журналіст.

Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти трьох українських кораблів, що здійснювали плановий перехід з порту Одеса в порт Маріуполь. Після цього спецназівці РФ захопили раніше обстріляні українські малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь», рейдовий буксир «Яни Капу». На них перебувало 24 моряки. Повідомлялося також про шістьох поранених, проте перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що, за уточненими даними, поранено чотирьох затриманих, один з них у тяжкому стані.

Росія оголосила про намір судити затриманих українських моряків за нібито «незаконний перетин державного кордону».


"ОБКОМ"

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28 Ноября 2018 17:12

 

 

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