Місцевий, амбітний, заслуговує довіри: Порошенко представив нового голову Чернігівської ОДА

Президент України Петро Порошенко представив обласному активу нового голову Чернігівської обласної державної адміністрації Олександра Мисника.

«Хочу сказати, що Олександр де народився, там і пригодився. Він із Чернігівської області й має амбітні плани», - сказав П.Порошенко під час представлення О.Мисника обласному активу в середу.

Президент наголосив, що довіряє О.Миснику.