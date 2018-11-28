Міноборони про особливості життя у воєнному стані: якщо прийдуть у камуфляжі забирати корову – телефонуйте 102

Запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а якщо люди в формі прийдуть забирати автівку, худобу чи житло – треба викликати поліцію.

Про це на брифінгу 28 листопада заявив заступник начальника Генштабу Збройних Сил України генерал-майора Родіон Тимошенко, повідомляє Українська правда.

«Обмежень (прав громадян в указі про воєнний стан – ред.) стосовно того питання, яке ви задали (про вилучення авто чи житла на користь війська – ред.), немає. Ми не передбачаємо вилучення чи інші заходи як то запровадження комендантської години і таке інше. На жданий момент офіційних правових підстав для цього немає», - сказав Тимошенко.

У свою чергу заступник міністра оборони Іван Руснак закривав громадян у таких випадках викликати поліцію.

«Якщо ж хтось у камуфляжі прийшов забирати корову чи машину, чи що – то поруч є поліція. Звертайтеся до поліції – і таких негідників просто треба арештовувати і далі розбиратись», - сказав Руснак.

Він також запевнив, що в Міноборони «достатньо засобів і транспорту, щоб виконати всі перевезення які заплановані».