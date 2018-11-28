Усі пункти пропуску на західному кордоні розблоковано

У Державній прикордонній службі України інформують, що всі під'їзні шляхи, що ведуть до пунктів пропуску на західній ділянці кордону і перекриті раніше учасниками акції на автомобілях з іноземною реєстрацією, наразі повністю розблоковано.

«Зараз роботу всіх пунктів пропуску на ділянці західного кордону нормалізовано. Заходи прикордонного контролю і пропуск через державний кордон учасників міжнародного руху співробітники Держприкордонслужби здійснюють в установленому порядку», - йдеться в повідомленні прикордонного відомства.

В середу вранці під'їзні шляхи до двох прикордонних пунктів пропуску – «Малий Березний» та «Ужгород» у Закарпатській області на кордоні зі Словаччиною - залишалися заблокованими, рух транспортних засобів на цьому напрямку було ускладнено.

25 листопада в МВС України повідомили про акції протесту в зв'язку з введенням нових митних процедур та утворення черг на західному кордоні: ускладнений рух спостерігався в напрямку автомобільних пунктів пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Ягодин», «Малий Березний», «Шегині», «Краковець», «Солотвине» та «Угринів».