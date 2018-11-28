Матч «Ворскли» у Лізі Європи перенесено до Києва — через воєнний стан. Якого у Полтаві немає

Керівництво полтавського клубу не зуміло переконати УЄФА.

Матч 5-го туру групового етапу Лігі Європи «Ворскла» (Полтава) – «Арсенал» (Лондон) пройде 29 листопада у Києві, на НСК «Олімпійський». Це остаточно стало зрозуміло сьогодні - після екстреного засідання у штаб-квартирі УЄФА, що його ініціювала українська сторона, повідомляє Sport.ua.

Таке рішення було ухвалено УЄФА учора – через введення воєнного стану у деяких регіонах України, пише Football.ua. Хоча, як відомо, Полтавську область цей стан «не зачепив».

За даними на вівторок, 27 листопада, на гру у Полтаві вже було продано біля 16,5 тис. квитків.