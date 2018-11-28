Порошенко встромив Путіну солсберійського шпиля

Президент Петро Порошенко відповів на звинувачення російського президента Володимира Путіна, який казав, що нещодавні події в Чорному морі – це результат провокації з боку української влади.

Свою заяву Порошенко зробив під час поїздки до Чернігівської області в середу, повідомила Українська правда.

«Сьогодні Путін проголосив, що розстріл українських кораблів – це провокація української влади. Ну як?! А потім думаєш: ну, чекай - коли були події в Солсбері, вони що, по-іншому говорили? Так само брешуть. А їхнє гасло щодо Донбасу «Іх там нєт» – ну так само брешуть», - сказав український лідер.

У середу на інвестиційному форумі «ВТБ Капітал» Путін заявив, що ситуація з українськими моряками в Чорному морі - це «провокація чинної української влади» і особисто президента Петра Порошенка.