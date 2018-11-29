Мінкульт перевіряє, чи не розтринькали попи Московського патріархату святині Києво-Печерської лаври

Спеціальна комісія Міністерства культури України в четвер здійснює перевірку святинь, які було передано 30 років тому Києво-Печерській лаврі.

Про повідомляє синодальний інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви (Московського патріархату).

«Намісник обителі митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел обговорив із членами комісії процедуру перевірки наявності цінностей. У перший день різдвяного посту члени комісії розпочали перевірку наявності мощів у Ближніх і Дальніх печерах лаври», - повідомляється на офіційному сайті УПЦ (МП).

У повідомленні наголошується, що робота комісії відбувається під наглядом ченців, наглядачів печер і членів Духовного собору обителі. «На прохання намісника обителі, митрополита Павла, огляд вівтарних приміщень лаврських храмів здійснюють лише чоловіки, оскільки жінкам забороняється перебувати в церковному вівтарі», - зазначають в УПЦ (МП).

У повідомленні наголошується, що ця перевірка відбувається вперше за 30-річну історію відродженої Києво-Печерської лаври.

Спеціальну комісію, до складу якої ввійшли співробітники Міністерства культури та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, було створено з ініціативи Мінкульту. Метою комісії є перевірка наявних церковних коштовностей і святинь, переданих Києво-Печерській лаврі починаючи з 1988 року - з моменту відкриття монастиря після відродження.