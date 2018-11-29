У державному «Ощадбанку» можна повернути свій валютний депозит фальшивими доларами

Проте згодом вам в обмін на фальшиві «бакси» запропонують справжні гривні.

Журналістка Людмила Обертинська розповила сьогодні про такий випадок у столичному відділенні «Ощадбанку»:

«2 години провела у відділенні Ощадбанку. За цей час:

1. Пенсіонеру відмовились допомогти оплатити через термінал Ощаду карткою Ощаду кабельне телебачення, «бо я не буду тут виходити з свого кабінету, ідіть самі і розбирайтесь». Намагалася йому допомогти, але термінал так налаштований, що ми, на жаль, не впорались(.

2. Жінка, яка отримала гроші з валютного депозиту, виявила, що касирка дала їй дві фальшиві купюри 10 і 20 доларів. Намагались викликати касирку (яка на той момент десь була), довго вирішували - чи дзвонити їй, чи сама прийде. Не додзвонились. Звинуватили клієнта, що вона сама має перевіряти гроші, а не касир, бо касир не має апарата і не повинен розбиратися у купюрах. Після цього (і після наших спільних аргументів, що це трохи не так), віддали людині гривні замість фальшивок.

3. Ми дві години намагалися отримати кошти з успадкованого депозиту, за яким нам веліли прийти 29 листопада (тобто сьогодні). Спочатку висіло все, що може висіти у системі. Нас попросили сім-карту людини, якої вже майже рік немає на цьому світі. Для чого? бо документів недостатньо, не можемо знайти рахунок. Ви не уявляєте, до якого діаметру округлилися мої очі. Потім через дві години радісна співробітниця закричала: Ой! А я думаю, чому ж мене система не пускає? Вам же треба ЗАВТРА прийти, а не сьогодні!!!! Ви не переживайте, ваша заявка завтра теж буде дійсна, і документів вже брати не треба (я так і повірила!).

Ну і загальний рівень культури, фаховості, спілкування між собою, проактивності та інших необхідних на конкурентному ринку якостей прикро вражають. На жаль».

Від «ОБКОМУ»: Ось чомусь майже не здивовані. «Ощад», ви «дістали» вже. Роки минають, а у вашій фінустанові клієнтів можуть хіба що новими вікнами й меблями потішити.