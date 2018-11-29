 

29 ноября

23:12

УПЦ Київського патріархату прокоментувала підсумки засідання сесії Священного синоду Вселенського патріархату

21:44

Константинополь затвердив текст томосу для Української церкви. Дату об

21:08

Вибори скасовано – воєнний стан застосовано

19:48

Через нахабну підлість РФ у Керченської протоці Трамп відмовив Путіну у зустрічі

18:29

Лічильник цокає : борг «Газпрому» перед «Нафтогазом» вже досягнув $2,7 мільярда

17:27

Воєнний стан: Україна закрила в'їзд до окупованого Криму для іноземців

16:29

У Стамбулі закінчилося засідання Синоду Вселенського патріархату

16:22

Порошенко: не треба українцям бігти за депозитами, сіллю чи сірниками. На відміну від росіян

15:59

«Работу выполнил»: СБУ перехопила розмови російських льотчиків, що атакували українськи кораблі (аудіо)

15:16

«Блок Порошенка» образився на «прутень» від Гриценка

14:37

У державному «Ощадбанку» можна повернути свій валютний депозит фальшивими доларами

13:21

«Нафтогаз» оприлюднив 272 сторінки рішення Стокгольмського арбітражу – і ще щось залишилось утаємничим (фото)

12:54

Не встигла Україна попросити закрити Босфор, як у Кремлі заявили, що Керченська протока завжди відкрита для українських суден

12:18

З новою надією на Константинополь: Україна проситиме закрити Босфор для російських кораблів

11:32

«Як тільки - так відразу», - запевнила голова МВФ президента України

11:13

Мінкульт перевіряє, чи не розтринькали попи Московського патріархату святині Києво-Печерської лаври

10:23

Український дипломат порадив Європі струсити заціпеніння перед «загадковим» нахабством Росії

09:41

Після нападу в Одесі Гриценко запитав у Порошенка: «Не втомився чужим прутнем кропиву косити?» (відео)

09:03

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено чотирьох бойовиків

28 ноября

22:13

РФ продовжує блокувати азовські порти України: у морі «застрягло» 35 суден

20:06

Порошенко встромив Путіну солсберійського шпиля

19:49

Матч «Ворскли» у Лізі Європи перенесено до Києва — через воєнний стан. Якого у Полтаві немає

18:31

Усі пункти пропуску на західному кордоні розблоковано

18:05

У Кремлі нарешті зізналися: Порошенко намагався зателефонувати Путіну

17:41

Міноборони про особливості життя у воєнному стані: якщо прийдуть у камуфляжі забирати корову – телефонуйте 102

17:28

Місцевий, амбітний, заслуговує довіри: Порошенко представив нового голову Чернігівської ОДА

17:12

Окупанти арештували на два місяці всіх полонених українських моряків

16:58

«Київводоканал» вирішив, як побороти запах «каналізаційних газів»: треба придбати освіжувач повітря

16:30

В режимі «он-лайн»: закон про воєнний стан вступив в дію. Постанова про вибори - теж

15:25

НБУ вважає, що гривня зараз перебуває під психологічним тиском

У державному «Ощадбанку» можна повернути свій валютний депозит фальшивими доларами

Проте згодом вам в обмін на фальшиві «бакси» запропонують справжні гривні.


Журналістка Людмила Обертинська розповила сьогодні про такий випадок у столичному відділенні «Ощадбанку»:

«2 години провела у відділенні Ощадбанку. За цей час:

1. Пенсіонеру відмовились допомогти оплатити через термінал Ощаду карткою Ощаду кабельне телебачення, «бо я не буду тут виходити з свого кабінету, ідіть самі і розбирайтесь». Намагалася йому допомогти, але термінал так налаштований, що ми, на жаль, не впорались(.

2. Жінка, яка отримала гроші з валютного депозиту, виявила, що касирка дала їй дві фальшиві купюри 10 і 20 доларів. Намагались викликати касирку (яка на той момент десь була), довго вирішували - чи дзвонити їй, чи сама прийде. Не додзвонились. Звинуватили клієнта, що вона сама має перевіряти гроші, а не касир, бо касир не має апарата і не повинен розбиратися у купюрах. Після цього (і після наших спільних аргументів, що це трохи не так), віддали людині гривні замість фальшивок.

3. Ми дві години намагалися отримати кошти з успадкованого депозиту, за яким нам веліли прийти 29 листопада (тобто сьогодні). Спочатку висіло все, що може висіти у системі. Нас попросили сім-карту людини, якої вже майже рік немає на цьому світі. Для чого? бо документів недостатньо, не можемо знайти рахунок. Ви не уявляєте, до якого діаметру округлилися мої очі. Потім через дві години радісна співробітниця закричала: Ой! А я думаю, чому ж мене система не пускає? Вам же треба ЗАВТРА прийти, а не сьогодні!!!! Ви не переживайте, ваша заявка завтра теж буде дійсна, і документів вже брати не треба (я так і повірила!).

Ну і загальний рівень культури, фаховості, спілкування між собою, проактивності та інших необхідних на конкурентному ринку якостей прикро вражають. На жаль».

Від «ОБКОМУ»: Ось чомусь майже не здивовані. «Ощад», ви «дістали» вже. Роки минають, а у вашій фінустанові клієнтів можуть хіба що новими вікнами й меблями потішити.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

29 Ноября 2018 14:37

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (12)

Генеральна прокуратура (6)

Національне антикорупційне бюро (87)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (37)

Головна військова прокуратура (6)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (283)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 