«Блок Порошенка» образився на «прутень» від Гриценка

Полковника навіть майже послали – до військомату.

Партія «БПП «Солідарність» відреагували на заяву Анатолія Гриценка (див. Після нападу в Одесі Гриценко запитав у Порошенка: «Не втомився чужим прутнем кропиву косити?» (відео)):

У заяві партії «БПП «Солідарність» говориться:

«Напад на супровід Анатолія Гриценка в Одесі викликає природнє обурення. «БПП «Солідарність» вимагає від правоохоронних органів швидкого розслідування хуліганських дій щодо Гриценка і притягнення до відповідальності усіх винних.

Однак заяви самого Гриценка, який протягом лічених годин встановив і виконавців, і організаторів, і навіть замовника, викликають подив і розчарування в політику, який оголосив себе особливо чесним. Натомість - не гребує банальними прийомами чорного піару.

Полковник, який під час війни Росії проти України так і не знайшов дороги до військомату і перечекав у себе на дачі всі шість хвиль мобілізації, вдається тепер до епатажних і абсурдних заяв, аби зняти максимум політичних вершків із безумовно зухвалого і абсолютно неприйнятного інциденту в Одесі. Якось воно не «по-офіцерському».

Прес-служба «БПП «Солідарність»