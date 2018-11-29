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CБУ отримала нові беззаперечні докази агресивного збройного нападу РФ на кораблі Військово-Морських Сил України 25 листопада цього року у Керченській протоці.


Про це на брифінгу повідомив заступник Голови Служби Олег Фролов, інформує прес-центр СБ України:

«Співробітники СБ України технічними засобами отримали перемовини екіпажів російського літака СУ-30 та гелікоптера КА-52 з відповідними пунктами управління. «Ці перемовини не залишають жодного сумніву, що російське військове керівництво свідомо віддавало наказ на застосування зброї проти українських кораблів», - наголосив Олег Фролов.

Українські кораблі стали мішенню, на яких російські вояки відпрацьовували свої навички застосування різних видів зброї. «Українські військовослужбовці вижили дивом, адже зазнали з боку агресора шести різних видів нападу», - підкреслив заступник Голови СБУ.

Російський винищувач СУ-30 здійснив бойове застосування двох ракет проти українських кораблів. Дві ракети випустив і розвідувально-ударний гелікоптер КА-52. Росіяни також застосували великокаліберне корабельне озброєння. «Вогонь вівся саме по рубці, де знаходилися українські моряки», - зазначив Олег Фролов. Російським кораблем «Дон» Прикордонного управління ФСБ РФ був здійснений таран українського малого буксиру «Яни Капу». Потім відбувся штурм українських кораблів російським спецназом із застосуванням фізичного насильства до наших моряків.

Шостий вид насилля триває і зараз - фізичний, морально-психологічний тиск та незаконний арешт двадцяти чотирьох наших військових. Також відмовлено у допуску та приховується інформація про стан здоров’я трьох українських військовополонених, які отримали поранення внаслідок збройного російського нападу.

Слідчі СБУ продовжують у межах досудового розслідування документувати злочини російських спецслужб та військових проти українських моряків. Кримінальне провадження зареєстровано прокурорами Військової прокуратури Південного регіону України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Уже оголошено про підозру восьми представникам Прикордонної служби ФСБ та Збройних сил Російської Федерації, які віддавали та виконували злочинні накази щодо нападу на українських моряків. Серед них контр-адмірал та віце-адмірал прикордонного управління ФСБ.

Служба вживає вичерпні заходи для встановлення всіх прикордонників ФСБ, російських військових з морських та повітряних сил Міноборони РФ причетних до нападу на українських моряків. Наразі триває перевірка інформації щодо них отриманої нашими співробітниками з різних джерел.

«Їхнім діям у межах досудового слідства буде також надана відповідна правова кваліфікація», - запевнив заступник Голови СБУ».


"ОБКОМ"

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29 Ноября 2018 15:59

 

 

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