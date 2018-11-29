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Порошенко: не треба українцям бігти за депозитами, сіллю чи сірниками. На відміну від росіян
Президент продовжує розкривати деякі нюанси життя в умовах воєнного стану.
У Twitter Петро Порошенко, зокрема, підкреслив:
«Не треба бігти до крамниць і скупати сірники та сіль. Ніяких обмежень на зняття депозитів, операцій з обміну валют, поїздок за кордон для українських громадян не буде. Для російських громадян ці обмеження будуть введені. І я думаю, що це цілком виправдано».
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