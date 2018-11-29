Порошенко: не треба українцям бігти за депозитами, сіллю чи сірниками. На відміну від росіян

Президент продовжує розкривати деякі нюанси життя в умовах воєнного стану.

У Twitter Петро Порошенко, зокрема, підкреслив:

«Не треба бігти до крамниць і скупати сірники та сіль. Ніяких обмежень на зняття депозитів, операцій з обміну валют, поїздок за кордон для українських громадян не буде. Для російських громадян ці обмеження будуть введені. І я думаю, що це цілком виправдано».