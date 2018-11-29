У Стамбулі закінчилося засідання Синоду Вселенського патріархату

На засіданні розглядався текст Томоса щодо надання автокефалії Українській православній церкві.

Оприлюднення прес-релізу за результатами Синоду очікується протягом кількох годин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ще потрібен деякий час, аби підготувати прес-реліз за результатами засідання та здійснити переклад, тому слід ще почекати», - повідомили джерела в патріархії.

На даний момент члени Синоду беруть участь у святковому вечірньому богослужінні в храмі Вселенського патріархату. Богослужіння відбувається в переддень свята Святого Андрія, який вважається засновником першої громади Вселенської церкви та її покровителем.

Як відомо, рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні було ухвалене Синодом Вселенського патріархату 11 жовтня цього року. Російська православна церква та очільники Української православної церкви Московського патріархату відмовилися визнавати рішення Вселенського патріархату та чинили опір процесу.

Як попередньо визначено, Томос буде офіційно надано в Стамбулі, після спільної літургії Вселенського патріарха із новим предстоятелем єдиної помісної Української православної церкви, обраним на Об’єднавчому соборі в Києві.