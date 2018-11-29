Через нахабну підлість РФ у Керченської протоці Трамп відмовив Путіну у зустрічі

Президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану раніше зустріч в Аргентині з президентом РФ Володимиром Путіним через агресію Росії в Керченській протоці.

Про це він повідомив у четвер в Twitter.

«Виходячи з того, що кораблі й моряки не були повернуті в Україну з Росії, я вирішив, що було би краще для всіх зацікавлених сторін скасувати мою раніше заплановану зустріч в Аргентині з президентом Володимиром Путіним», - написав глава Білого дому.

Раніше офіційні Вашингтон і Москва домовились про розширену зустріч президентів в Аргентині, де наприкінці цього тижня розпочнеться саміт G20 за участю, в тому числі, лідерів РФ і США.