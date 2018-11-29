Вибори скасовано – воєнний стан застосовано

Центральна виборча комісія 29 листопада нагадала про заборону проведення виборів в об’єднаних територіальних громадах 10 областей України через введення в них воєнного стану.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.

Обмеження стосується регіонів, які межують з Росією, морями і Придністров'ям – Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, Сумської, Харківської, Чернігівської і Вінницької областей.

ЦВК вказує, що вибори заборонені законом «Про правовий режим воєнного стану» і провести їх можна буде після закінчення дії воєнного стану 26 грудня або в разі його скасування до цієї дати.