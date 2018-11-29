Константинополь затвердив текст томосу для Української церкви. Дату об

Про це повідомив президент України.

Священний Синод Вселенського патріархату затвердив текст томосу для Української церкви, дату об'єднавчого архієрейського собору найближчим часом оголосить Вселенський патріарх Варфоломій, заявив президент України Петро Порошенко.

«Ухвалено історичне рішення про утворення автокефальної Української православної церкви. Схвалено текст томосу про надання незалежності Українській церкві. Також прийнято рішення про скликання об'єднавчого собору. Дату проведення його незабаром оголосить Вселенський патріарх Варфоломій», - сказав глава держави в телезверненні в четвер увечері.

Вселенський патріарх Варфоломій передасть томос про автокефалію Української православної церкви особисто обраному предстоятелю УПЦ, тому наразі його текст не може бути опубліковано, пояснює радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко.

Він повідомив, що затверджені Синодом Вселенського патріархату пропозиції до статуту церкви були підготовлені на підставі положень томосу і будуть представлені на розгляд Собору УПЦ, який збереться в грудні.