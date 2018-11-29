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УПЦ Київського патріархату прокоментувала підсумки засідання сесії Священного синоду Вселенського патріархату

Конституційна хартія Української Церкви готова.


Офіційний коментар прес-центру Київської Патріархії:

«27-29 листопада 2018 р. відбулося чергове засідання Священного Синоду Вселенського Патріархату, під час якого серед інших питань було розглянуто і питання, які стосуються Церкви в Україні.

Ввечері 29 листопада Генеральний Секретаріат Священного Синоду поширив письмове комюніке, де в пункті «с» сказано:

«c. Finally, in the context of the Ecumenical Patriarchate’s previously-made decision to grant autocephaly to the Church of Ukraine, and in anticipation of the issuance of the Patriarchal and Synodal Tomos, the Holy and Sacred Synod drafted the Ukrainian Church’s Constitutional Charter».

Переклад: «с. Нарешті, в контексті раніше прийнятого Вселенським Патріархатом рішення про надання автокефалії Церкві України, і в очікуванні видання Патріаршого та Синодального Томосу, Святий і Священний Синод підготував Конституційну Хартію Української Церкви»

Як раніше вже було повідомлено від Генерального Секретаріату Синоду, після нинішнього засідання буде визначено в грудні дату скликання Об‘єднавчого Собору.

Тож у Київському Патріархаті, відповідно до раніше досягнутих домовленостей, очікують на офіційне отримання детальної інформації про прийняті синодальні рішення, в тому числі щодо підготовленого Статуту Церкви. Київський Патріархат висловлює сподівання, що спільними зусиллями всіх залучених до процесу сторін невдовзі буде успішно завершено підготовчу роботу, Собор збереться і ухвалить необхідні рішення щодо об’єднання, обрання Предстоятеля Церкви та затвердження Статуту. Після чого, відповідно до раніше оголошених Вселенським Патріархатом рішень, Томос про автокефалію буде вручений Предстоятелю Церкви.

Прес-центр Київської Патріархії»


"ОБКОМ"

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29 Ноября 2018 23:12

 

 

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