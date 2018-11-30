Від 16 до 60: Україна закрила в'їзд для чоловіків з Росії

У зв'язку з воєнним станом Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації.

Про це на нараді у президента заявив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, посилено заходи контролю здійснюється, насамперед, щодо російських громадян.

«У пунктах пропуску здійснюється посилені заходи контролю. Насамперед, відносно громадян Російської Федерації. Не пропускаються громадяни РФ у віці від 16 до 60 років чоловічої статі», - заявив Цигикал.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна заборонила в'їзд до Криму для іноземців. З четверга, 29 листопада, адміністративний кордон з окупованим півостровом можуть перетинати виключно громадяни України. Обмеження діятимуть протягом дії воєнного стану.