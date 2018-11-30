СБУ обшукує житло Павла києво-печерського

Екс-депутат від Партії регіонів, громадянин Московського патріархату Павло вважає, що це йому не кара небесна, а «тиск».

Служба безпеки України проводить слідчі дії за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври Павла. Таку інформацію Українській правді підтвердила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

«Прямо зараз СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури київської област проводить санкціоновані слідчі дії у предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебедя», - сказав на брифінгу начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

За його словами, слідчі дії проводяться у межах кримінального провадження за частиною 2 статті 161 ККУ порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Гуськов додав, що про результати обшуку повідомлять пізніше.

30 листопада інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП повідомив, що в п’ятницю на територію підсобного господарства Києво-Печерської Лаври у селі Вороньки Бориспільського району Київської області прибули три автобуси з представниками СБУ з метою проведення обшуку.

29 листопада предстоятель Павло заявляв, що на нього здійснюється тиск.

«Лунають погрози, різного роду нападки», - додав він.