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СБУ обшукує житло Павла києво-печерського
Екс-депутат від Партії регіонів, громадянин Московського патріархату Павло вважає, що це йому не кара небесна, а «тиск».
Служба безпеки України проводить слідчі дії за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври Павла. Таку інформацію Українській правді підтвердила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.
«Прямо зараз СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури київської област проводить санкціоновані слідчі дії у предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебедя», - сказав на брифінгу начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.
За його словами, слідчі дії проводяться у межах кримінального провадження за частиною 2 статті 161 ККУ порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, розпалювання міжконфесійної ворожнечі.
Гуськов додав, що про результати обшуку повідомлять пізніше.
30 листопада інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП повідомив, що в п’ятницю на територію підсобного господарства Києво-Печерської Лаври у селі Вороньки Бориспільського району Київської області прибули три автобуси з представниками СБУ з метою проведення обшуку.
29 листопада предстоятель Павло заявляв, що на нього здійснюється тиск.
«Лунають погрози, різного роду нападки», - додав він.
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