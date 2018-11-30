Перша алколеді МЗС РФ з ранку мріє про бокал «Львівського світлого» свіжерозлитого?

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Там вже натякають на можливість окупації регіонів України, де розташовані дипустанови РФ. Тож треба, мабуть, розірвати дипвідносини із цією імперською психушкою й закрити, нарешті, ці установи.


У Міністерстві закордонних справ Росії майже офіційно розмірковують про можливість окупації регіонів України, де розташовані дипломатичні установи РФ. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві верзла офіційний речник російського МЗС Марія Захарова.

Зокрема, на запитання про те, що в ситуації постійних акцій протесту біля російських дипустанов в Україні, чи можливе перенесення російських дипломатичних консульств із Києва та Львова на окупований Донбас, Захарова сказала: «Щодо того, що ви запитали, чи не було думки щодо перенесення кудись цих представництв (Росії в Києві та Львові - УНІАН), розумієте, наш недавній історичний приклад говорить про те, що іноді не потрібне перенесення, а іноді так виходить, що змінюється статус дипломатичних представництв».

«У нас, приміром, було генеральне консульство в Сімферополі, а потім стало представництво закордонних справ у регіоні. Виходить ось так», - сказала Захарова.

Раніше у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації завили, що «у російської громадськості може лопнути терпіння», що призведе до нападу на дипломатичні представництва України на російській території.


"ОБКОМ"

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30 Ноября 2018 13:07

 

 

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