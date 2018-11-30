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Павлу києво-печерському нема на що скаржитись, тому що сказано: «Не збирайте скарбів на землі, як птахи небесні не збирають у комори…»

(Мтф, 6:20-26). Тож і не прийде СБУ обшукувати вашу печеру з худобою і птахами земними.


В УПЦ Московського патріархату спростували повідомлення, що СБУ приходила з обшуками до помешкання предстоятеля Києво-Печерської лаври Павла. В УПЦ МП заявили, що насправді обшуки провели у «підсобному приміщенні лаври».

Про це журналістам заявив архієпископ Ніжинський і Прилуцький Української православної церкви Московського патріархату Климент, пише Громадське.

«Обшуки були на території підсобного господарства у селі Вороньків Київської області Бориспільського району. У приміщенні підсобного господарства, де розводять худобу, птахів для потреб лаври та для благодійної діяльності», — заявив Климент.

За його словами, у церкві не розуміють, чому поліція порушила справу про розпалення релігійної ворожнечі та в межах цієї справи СБУ проводила обшуки.

«Чому таке обвинувачення висунули — мені не відомо, попередження від правоохоронців не було. Чекаємо пояснень», — сказав архієпископ.


"ОБКОМ"

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30 Ноября 2018 15:01

 

 

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