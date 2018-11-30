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Обмежено виїзд іноземців з окупованої території Донбасу

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У повідомлені йдеться:

«В КПВВ на лінії розмежування обмежено виїзд іноземців

У зв’язку з введенням на частині території України особливого правового режиму воєнного стану законодавства України «Про правовий режим воєнного стану» за рішенням Командувача Об’єднаних сил в КПВВ встановлено особливий режим перетину лінії розмежування, який не стосується громадян України. Зокрема обмежено виїзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію України.

Право перетину лінії розмежування матимуть представники офіційних спостережних місій ООН, ОБСЄ та місії Червоного Хреста.

Щодо решти іноземних громадян рішення на пропуск до тимчасово окупованої території України буде прийматись при наявності відповідних документів про постійне проживання на окупованій території або потребу перетину лінії розмежування з гуманітарною метою (похорон, важка хвороба близьких родичів тощо).

Підрозділи Держприкордонслужби, що діють у складі Об’єднаних сил, перебувають у повній бойовій готовності. Всі КПВВ продовжують працювати у штатному режимі. У разі загострення ситуації в межах дорожніх коридорів прикордонні підрозділи готові до дій та виконання завдань за призначенням згідно прийнятих рішень командуванням Об’єднаних сил. Про будь які зміни у режимі функціонування КПВВ буде негайно проінформовано на офіційній сторінці Об'єднаних сил у Фейсбук».


"ОБКОМ"

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30 Ноября 2018 15:51

 

 

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